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Мантуров: iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту

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Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.
Мантуров: iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
  • AP

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.

Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.

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