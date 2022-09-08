Мантуров: iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
- AP
«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту.
Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.
Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.
Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.
Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.