Стремоусов: за отказ принимать рубли в Херсонской области будет следовать наказание
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«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.
Он рассказал, что жители Херсона фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания, и пообещал привлечь виновных к ответственности.
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