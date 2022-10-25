Стремоусов: за отказ принимать рубли в Херсонской области будет следовать наказание

За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области последует наказание вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.

Он рассказал, что жители Херсона фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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