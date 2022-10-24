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Врачи из Подмосковья проконсультировали 1500 жителей ДНР

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Из ДНР в Московскую область вернулись девять врачей, которые провели медосмотры жителей Новоазовского района.
Врачи из Подмосковья проконсультировали 1500 жителей ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Наши медицинские специалисты не остались равнодушными и приняли приглашение принять участие в акции «Поезд здоровья». За две недели работы в ДНР врачи осмотрели почти 1,5 тыс. человек», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В ДНР были направлены терапевты, педиатры, травматологи-ортопеды, кардиолог и эндокринолог.

Ранее сообщалось, что промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.

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