Врачи из Подмосковья проконсультировали 1500 жителей ДНР

Из ДНР в Московскую область вернулись девять врачей, которые провели медосмотры жителей Новоазовского района.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Наши медицинские специалисты не остались равнодушными и приняли приглашение принять участие в акции «Поезд здоровья». За две недели работы в ДНР врачи осмотрели почти 1,5 тыс. человек», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В ДНР были направлены терапевты, педиатры, травматологи-ортопеды, кардиолог и эндокринолог.

Ранее сообщалось, что промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.