В Тюменской области 34 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала года

В Тюменской области почти 34 тыс. человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала 2022 года.

РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru. «Почти 2 тыс. граждан направлены на профессиональное обучение. Также работодателями заявлено около 25 тыс. вакансий», — заявили в департаменте труда и занятости населения. Наибольший спрос отмечен в строительной отрасли — работодатели ищут 4,2 тыс. сотрудников. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возобновило работу бюро по трудоустройству пенсионеров.