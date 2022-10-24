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В Тюменской области 34 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала года

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В Тюменской области почти 34 тыс. человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала 2022 года.
В Тюменской области 34 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Почти 2 тыс. граждан направлены на профессиональное обучение. Также работодателями заявлено около 25 тыс. вакансий», — заявили в департаменте труда и занятости населения.

Наибольший спрос отмечен в строительной отрасли — работодатели ищут 4,2 тыс. сотрудников.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возобновило работу бюро по трудоустройству пенсионеров.

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