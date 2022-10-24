Профессор Воронцова заявила, что диплом не является гарантией карьерного роста

Доктор педагогических наук, профессор, автор онлайн-школы «Азбука Науки» Надежда Воронцова заявила, что диплом не является гарантией карьерного роста.

«Это не означает, что для карьеры диплом получать не нужно. Если вы строите профессиональную карьеру и ваша цель — высокооплачиваемая руководящая должность, диплом о профессиональном образовании необходим, как сама возможность старта в нужном направлении. Но диплом не станет гарантией вашего карьерного роста — по той простой причине, что одного диплома для этого недостаточно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, можно повысить квалификацию в нужном направлении и получить ещё один диплом, а можно пройти переподготовку по смежной специальности.

Ещё один вариант — второе высшее образование.

«Следуя этим шагам, вскоре люди обнаруживают, что ничего не меняется. И здесь напрашивается понятие «вечный студент» — тот, кто любит учиться и не любит работать. Как быть? Выход есть. Надо выстраивать научную карьеру. Или, иными словами, карьеру учёного», — считает Воронцова.

По её мнению, совмещать профессиональную и научную карьеру можно и нужно, но вместо множества дипломов стоит заняться диссертацией.

«А написать её можно без отрыва от основной работы. Тогда ваш карьерный рост быстро пойдёт в гору», — добавила эксперт.

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