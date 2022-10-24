В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«Коронавирус никуда не ушёл, со временем иммунитет против этой инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесённого заболевания или вакцинации рекомендуется привиться повторно. В Подмосковье такой возможностью воспользовались более 1,3 млн человек», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Также стало известно, что в Оренбургской области за последние сутки выявили 44 случая COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Госпитализированы два человека. Выздоровел 51 житель.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.