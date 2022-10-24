В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей

В Московской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Коронавирус никуда не ушёл, со временем иммунитет против этой инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесённого заболевания или вакцинации рекомендуется привиться повторно. В Подмосковье такой возможностью воспользовались более 1,3 млн человек», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Оренбургской области за последние сутки выявили 44 случая COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Госпитализированы два человека. Выздоровел 51 житель.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.