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В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей

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В Московской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей.
В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Коронавирус никуда не ушёл, со временем иммунитет против этой инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесённого заболевания или вакцинации рекомендуется привиться повторно. В Подмосковье такой возможностью воспользовались более 1,3 млн человек», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Оренбургской области за последние сутки выявили 44 случая COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Госпитализированы два человека. Выздоровел 51 житель.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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