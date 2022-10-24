Хуснуллин сообщил о начале сборки новых пролётов для Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что рабочие начали сборку новых пролётов для Крымского моста, большую часть повреждённых уже демонтировали.

По его словам, рабочим поставили весь объём металлоконструкций, который нужен для восстановления моста.

Хуснуллин подчеркнул, что речь идёт о 1,2 т изготовленных металлоконструкций.

«Уже идёт сборка пролётных строений», — приводится заявление Хуснуллина на сайте российского правительства.

Вице-премьер также рассказал, что работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.