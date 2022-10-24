Хуснуллин сообщил о начале сборки новых пролётов для Крымского моста
- РИА Новости
По его словам, рабочим поставили весь объём металлоконструкций, который нужен для восстановления моста.
Хуснуллин подчеркнул, что речь идёт о 1,2 т изготовленных металлоконструкций.
«Уже идёт сборка пролётных строений», — приводится заявление Хуснуллина на сайте российского правительства.
Вице-премьер также рассказал, что работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.