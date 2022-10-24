Финал конкурса «Большая перемена» стартовал в «Артеке»
- РИА Новости
На площадке конкурса собрались старшеклассники из разных регионов России, они будут соревноваться в течение пяти дней, передаёт «Крым 24».
Всего в конкурсе принимают участие 1,5 тыс. учеников. Школьники будут проходить различные испытания: решать задачи и кейсы, учиться работать в команде.
По сообщениям ОТР, в финале победителей ждут призы — 300 человек получат по 200 тыс. рублей, ещё 300 — по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.
6 октября сообщалось, что поезд с лауреатами «Большой перемены» прибыл в Москву.