Финал конкурса «Большая перемена» стартовал в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму начался финальный этап конкурса «Большая перемена».

На площадке конкурса собрались старшеклассники из разных регионов России, они будут соревноваться в течение пяти дней, передаёт «Крым 24».

Всего в конкурсе принимают участие 1,5 тыс. учеников. Школьники будут проходить различные испытания: решать задачи и кейсы, учиться работать в команде.

По сообщениям ОТР, в финале победителей ждут призы — 300 человек получат по 200 тыс. рублей, ещё 300 — по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.

6 октября сообщалось, что поезд с лауреатами «Большой перемены» прибыл в Москву.