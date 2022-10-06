Поезд с лауреатами «Большой перемены» прибыл в Москву

Поезд с лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыл в Москву.

Об этом сообщает Newinform.

На Ленинградском вокзале подростков встречали заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов и первый заместитель генерального директора, исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

«Путешествие мечты» — это традиционный приз для трека 5—7-х классов. Я глубоко убеждён, что нигде в мире нет путешествия для детей такого формата», — заявил Моргуновский, слова которого приводит «Взгляд».

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».