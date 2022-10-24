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Исследование показало, что молодые специалисты в среднем ищут работу в соцсфере до 3 месяцев

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Молодые специалисты в среднем ищут работу в социальной сфере от одного до трёх месяцев.
Исследование показало, что молодые специалисты в среднем ищут работу в соцсфере до 3 месяцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое Российским государственным социальным университетом (РГСУ).

По словам 32% опрошенных, они не сталкивались с трудностями при поиске работы, а для 35% это оказалось сложной задачей.

«Следует отметить, что студенты реалистично смотрят на вопросы заработной платы: более половины из них считают приемлемым доход в 40—60 тыс. рублей», — заявил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.

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