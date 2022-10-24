Психолог Макарова посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей

Психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

«Дети без дела сидеть не любят и не умеют, поэтому во время каникул активный отдых для них — то что надо», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если нет возможности уехать, чтобы сменить обстановку, можно взять отпуск и провести его с ребёнком, чтобы пообщаться друг с другом.

«Если у родителей не получается выделить отпуск осенью, на время каникул, то в школе можно организовать поездку с классом в другой город или просто экскурсии в парки, музеи, посещение театров», — сказала Макарова.

Как считает эксперт, хорошо проведённые каникулы обогащают воображение, улучшают эмоциональный фон, способствуют развитию коммуникативной сферы.

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