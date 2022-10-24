Чернышенко: новые субъекты России получат телефонный код +7
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат телефонный код +7.
- РИА Новости
«Мы выделили ёмкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — отметил Чернышенко.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»