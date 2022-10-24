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Чернышенко: новые субъекты России получат телефонный код +7

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат телефонный код +7.
Чернышенко: новые субъекты России получат телефонный код +7
  • РИА Новости

«Мы выделили ёмкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — отметил Чернышенко.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

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