В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом
- РИА Новости
Ранее появилась информация, что заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в деревне Грачёвке Калужской области.
«Возбуждено уголовное дело... по факту ДТП, произошедшего в одном из населённых пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — говорится в сообщении УМВД по Калужской области.
Представитель УМВД по региону уточнил РИА Новости, что речь идёт о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачёвке.
Ранее телеканал «360» сообщил, что семья погибшей в ДТП в Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой намерена подать в суд на артистку.