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В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области.
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом
  • РИА Новости

Ранее появилась информация, что заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в деревне Грачёвке Калужской области.

«Возбуждено уголовное дело... по факту ДТП, произошедшего в одном из населённых пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — говорится в сообщении УМВД по Калужской области.

Представитель УМВД по региону уточнил РИА Новости, что речь идёт о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачёвке.

Ранее телеканал «360» сообщил, что семья погибшей в ДТП в Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой намерена подать в суд на артистку.

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