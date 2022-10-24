В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области.

Ранее появилась информация, что заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в деревне Грачёвке Калужской области.

«Возбуждено уголовное дело... по факту ДТП, произошедшего в одном из населённых пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — говорится в сообщении УМВД по Калужской области.

Представитель УМВД по региону уточнил РИА Новости, что речь идёт о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачёвке.

Ранее телеканал «360» сообщил, что семья погибшей в ДТП в Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой намерена подать в суд на артистку.