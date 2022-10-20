ТАСС: актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области
- РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Актриса Анна Большова, находясь за рулём автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей», — сказал собеседник.
Отмечается, что причиной происшествия могла стать неосвещённая дорога.
ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачёвка.
В июне 2020 года в Москве актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.