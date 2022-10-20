ТАСС: актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области

Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Актриса Анна Большова, находясь за рулём автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей», — сказал собеседник.

Отмечается, что причиной происшествия могла стать неосвещённая дорога.

ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачёвка.

В июне 2020 года в Москве актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.