ТАСС: причиной крушения Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели птицы

Причиной крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели птицы, что привело к возгоранию самолёта.

«В момент взлёта в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолёта. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской центральной районной больницы, ещё 13 человек остаются в медучреждениях.