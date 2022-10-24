ТАСС: причиной крушения Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели птицы
«В момент взлёта в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолёта. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — сообщили ТАСС в силовых структурах.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
В Ейском районе объявлен траур по погибшим.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской центральной районной больницы, ещё 13 человек остаются в медучреждениях.