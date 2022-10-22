Троих пострадавших в результате падения самолёта в Ейске выписали из больницы
- © AP Photo
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.
Отмечается, что ещё 13 человек остаются в больницах.
«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ — семь пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице — один ребёнок, в тяжёлом состоянии; в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В. Очаповского — четыре пациента, из них один ребёнок; в перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — говорится в заявлении.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.