Троих пострадавших в результате падения самолёта в Ейске выписали из больницы

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской центральной районной больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

Отмечается, что ещё 13 человек остаются в больницах.

«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ — семь пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице — один ребёнок, в тяжёлом состоянии; в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В. Очаповского — четыре пациента, из них один ребёнок; в перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — говорится в заявлении.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.