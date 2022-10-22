Узнать больше

Троих пострадавших в результате падения самолёта в Ейске выписали из больницы

Короткая ссылка
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской центральной районной больницы.
Троих пострадавших в результате падения самолёта в Ейске выписали из больницы
  • © AP Photo

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

Отмечается, что ещё 13 человек остаются в больницах.

«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ — семь пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице — один ребёнок, в тяжёлом состоянии; в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В. Очаповского — четыре пациента, из них один ребёнок; в перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — говорится в заявлении.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить