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Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям из Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края.
Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Он добавил, что все условия для размещения учителей будут обеспечены.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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