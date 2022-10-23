Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго», — цитирует Кравцова РИА Новости.
Он добавил, что все условия для размещения учителей будут обеспечены.
С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.