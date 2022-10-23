Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям из Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края.

Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Он добавил, что все условия для размещения учителей будут обеспечены.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.