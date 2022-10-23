Один человек погиб после срабатывания взрывного устройства на улице Херсона
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — цитирует его РИА Новости.
В Минздраве Херсонской области сообщили, что ещё три человека получили ранения в результате взрыва, они были госпитализированы.
Ранее Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.
Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.