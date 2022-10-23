Один человек погиб после срабатывания взрывного устройства на улице Херсона

В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, погиб один человек.

Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — цитирует его РИА Новости.

В Минздраве Херсонской области сообщили, что ещё три человека получили ранения в результате взрыва, они были госпитализированы.

Ранее Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.