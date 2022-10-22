Глава парламента Крыма призвал четыре украинских региона провести референдумы

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что четырём регионам Украины следует провести референдумы о вхождении в Россию.

«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он добавил, что референдумы также надлежит провести в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По его словам, люди в данных регионах устали от киевского режима.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России. Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.