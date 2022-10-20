Асад поздравил российскую делегацию с успешным проведением референдумов в четырёх регионах

Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую Дамаск российскую делегацию с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

Как сообщила канцелярия сирийского лидера, 20 октября Асад принял делегацию во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

«Президент Асад поздравил в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», — цитирует РИА Новости пресс-релиз.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России. Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.