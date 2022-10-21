Воробьёв предложил белгородцам временно переехать от обстрелов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил жителям Белгородчины переехать в Московскую область и переждать обстрелы.

«Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье», — написал он в Telegram.

Воробьёв сообщил, что власти региона уже подготовили места для переселенцев в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.

«С теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности и поменьше переживать», — добавил он.

21 октября в Белгородской области снова попало под обстрел ВСУ село Муром Шебекинского городского округа, пострадали социальные гражданские объекты.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по региону.