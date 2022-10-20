В УВКПЧ выразили обеспокоенность ударами ВСУ по Белгородской области

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области.

«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря УВКПЧ Равину Шамдасан.

Журналист из США Патрик Ланкастер ранее заявил, что западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ.

16 октября сообщалось, что над Белгородом прогремело несколько взрывов, в небе были видны следы от ракет систем ПВО.