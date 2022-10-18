Американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Журналист из США Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ.

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону», — сказал Ланкастер в своём репортаже из города.

По его словам, западные СМИ показывают только выгодную Украине сторону.

Он призвал западную аудиторию посмотреть на ситуацию с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели 16 взрывов, в небе видны следы от ракет систем ПВО.