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Американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

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Журналист из США Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ.

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону», — сказал Ланкастер в своём репортаже из города.

По его словам, западные СМИ показывают только выгодную Украине сторону.

Он призвал западную аудиторию посмотреть на ситуацию с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели 16 взрывов, в небе видны следы от ракет систем ПВО.

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