Американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода
«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону», — сказал Ланкастер в своём репортаже из города.
По его словам, западные СМИ показывают только выгодную Украине сторону.
Он призвал западную аудиторию посмотреть на ситуацию с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели 16 взрывов, в небе видны следы от ракет систем ПВО.