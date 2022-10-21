Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле села Муром в Белгородской области

В Белгородской области снова попало под обстрел ВСУ село Муром Шебекинского городского округа, пострадали социальные гражданские объекты, никто не ранен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он в Telegram.

Гладков отметил, что основную часть жителей вывезли 20 октября. Часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения.

Местные власти вместе с оперативными службами уже проводят подомовой обход территории. Оставшихся жителей «уговаривают покинуть территорию села».

Этот же населённый пункт был обстрелян 20 октября, тогда также никто не пострадал, однако серьёзные повреждения получили социальные объекты.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области.

Так, 16 октября сообщалось, что над Белгородом прогремело несколько взрывов, в небе были видны следы от ракет систем ПВО.