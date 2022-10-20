Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Муром со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о произошедшем 20 октября обстреле села Муром со стороны Вооружённых сил Украины.

«Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа», — заявил Гладков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

По словам Гладкова, сильные разрушения получили дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домовладения.

Проводится подомовой обход территории.

Губернатор добавил, что жители села будут вывезены на безопасное расстояние.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области.