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Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Муром со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о произошедшем 20 октября обстреле села Муром со стороны Вооружённых сил Украины.
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Муром со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © stavregion.ru

«Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа», — заявил Гладков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

По словам Гладкова, сильные разрушения получили дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домовладения.

Проводится подомовой обход территории. 

Губернатор добавил, что жители села будут вывезены на безопасное расстояние.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области.

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