Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Муром со стороны ВСУ
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«Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа», — заявил Гладков в своём Telegram-канале.
Он добавил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.
По словам Гладкова, сильные разрушения получили дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домовладения.
Проводится подомовой обход территории.
Губернатор добавил, что жители села будут вывезены на безопасное расстояние.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области.