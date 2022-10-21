Психолог Кривенкова заявила, что нежелание детей идти в школу может быть связано с нагрузкой

Психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Юлия Кривенкова заявила, что нежелание детей идти в школу может быть связано с нагрузкой.

«Важно дозировать нагрузку, чтобы избежать переутомления. Ребёнок должен иметь возможность гулять, отдыхать, делать уроки без спешки. Родителям не стоит предъявлять завышенные требования к своим школьникам, ругать их за ошибки, стыдить», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нередко дети теряют интерес к учёбе из-за сложностей адаптации в новом коллективе, а также из-за конфликтов с одноклассниками и учителями.

В таком случае Кривенкова советует учесть возрастные и индивидуальные особенности ребёнка.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.