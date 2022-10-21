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В Тульской области начнут выдавать электронные рецепты

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В Тульской области начнут выписывать электронные рецепты на лекарства.
В Тульской области начнут выдавать электронные рецепты
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Из текста документа следует, что региональный Минздрав должен установить технические требования к информационному обмену между всеми медучреждениями области и региональной информационной системой здравоохранения.

Постановление вступает в силу с 21 октября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.

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