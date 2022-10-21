В Тульской области начнут выдавать электронные рецепты

В Тульской области начнут выписывать электронные рецепты на лекарства.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Из текста документа следует, что региональный Минздрав должен установить технические требования к информационному обмену между всеми медучреждениями области и региональной информационной системой здравоохранения.

Постановление вступает в силу с 21 октября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.