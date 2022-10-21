Кардиолог Ворслов рассказал о причинах изменений частоты пульса

Главврач клиники профессора Калинченко, кардиолог Леонид Ворслов рассказал о причинах изменений частоты пульса.

В беседе с Общественной службой новостей он напомнил, что в состоянии покоя пульс должен быть от 60 до 72 ударов в минуту, ритмичным и хорошего наполнения.

«Самой частой причиной снижения частоты пульса является снижение секреции гормонов щитовидной железы, в то время как самой частой причиной учащения — дефицит железа. Пульс слабого наполнения (нитевидный) бывает при истощении надпочечников, в то время как видимая пульсация, например сосудов шеи или брюшной аорты, — признак повышения давления», — перечислил Ворслов.

По его словам, при любых отклонениях стоит сначала обратиться к офтальмологу, который по состоянию глазного дна и конъюнктивальных артерий подтвердит или исключит дефицит железа и артериальную гипертонию.

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