В Севастополе возобновило работу бюро по трудоустройству пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Вопреки сложившемуся стереотипу, людям пожилого возраста тоже нужна профориентационная работа, которая помогает им определиться со сменой вида деятельности при выходе на пенсию», — заявила директор центра Светлана Рендак.
Со своей стороны, председатель бюро Эдуард Левченко отметил, что пенсионеры получают хорошую помощь в трудоустройстве в привычной обстановке, передаёт «Новый Севастополь».
По словам Левченко, организация продолжит активно проводить информационно-разъяснительную работу с пожилыми жителями.
Ранее сообщалось, что в базе службы занятости Москвы появилось 25 тыс. новых вакансий.