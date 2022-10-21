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В Севастополе возобновило работу бюро по трудоустройству пенсионеров

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В Севастополе вновь заработало Общественное бюро по трудоустройству пенсионеров и членов их семей. Организация договорилась о сотрудничестве с Центром занятости населения.
В Севастополе возобновило работу бюро по трудоустройству пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Вопреки сложившемуся стереотипу, людям пожилого возраста тоже нужна профориентационная работа, которая помогает им определиться со сменой вида деятельности при выходе на пенсию», — заявила директор центра Светлана Рендак.

Со своей стороны, председатель бюро Эдуард Левченко отметил, что пенсионеры получают хорошую помощь в трудоустройстве в привычной обстановке, передаёт «Новый Севастополь».

По словам Левченко, организация продолжит активно проводить информационно-разъяснительную работу с пожилыми жителями.

Ранее сообщалось, что в базе службы занятости Москвы появилось 25 тыс. новых вакансий.

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