В базе службы занятости Москвы появилось 25 тысяч новых вакансий
В настоящее время в базе содержится почти 400 тыс. предложений о работе, пишет РИАМО со ссылкой на сайт мэра столицы.
«Мы активно развиваем бизнес-направления и постоянно расширяем партнёрскую сеть для того, чтобы предлагать горожанам как можно больше актуальных и релевантных вариантов трудоустройства. При этом служба занятости сотрудничает не только с работодателями с большой потребностью в кадрах, но и с передовыми технологичными платформами онлайн-рекрутинга», — прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Соискатели могут найти подходящую вакансию, обратившись в столичный центр занятости населения «Моя работа».
Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.