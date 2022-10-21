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В больницах Кубани продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолёта Су-34 в Ейске

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В больницах Краснодарского края продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолёта Су-34 в Ейске.
В больницах Кубани продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолёта Су-34 в Ейске
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперативный штаб региона.

В Ейской ЦРБ лечатся 10 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ещё четыре человека, в том числе один ребёнок, проходят лечение в ККБ №1.

В Детской краевой клинической больнице находится один ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии. В перинатальном центре Краснодара лечится одна беременная пациентка.

Амбулаторно наблюдается ещё один пострадавший.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

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