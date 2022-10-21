В больницах Кубани продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолёта Су-34 в Ейске
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперативный штаб региона.
В Ейской ЦРБ лечатся 10 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ещё четыре человека, в том числе один ребёнок, проходят лечение в ККБ №1.
В Детской краевой клинической больнице находится один ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии. В перинатальном центре Краснодара лечится одна беременная пациентка.
Амбулаторно наблюдается ещё один пострадавший.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.