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В России прекратили распространение косметического бренда Lamel

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Минпромторг России уведомил крупные торговые сети о поддержке косметическим брендом Lamel Professional террористических действий в стране, следует из ответа ведомства за подписью замминистра Виктора Евтухова.
В России прекратили распространение косметического бренда Lamel
  • Gettyimages.ru

«В отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в Российской Федерации», — приводит ТАСС текст документа.

Согласно сведениям от ведомства, с брендом Lamel прекратили сотрудничество OZON, Wildberries, Lamоda, «СберМаркет», «Рив Гош», «Иль де Ботэ», «Золотое яблоко» и прочие крупные торговые сети.

Ранее в Instagram*-аккаунте Lamel были опубликованы несколько сторис с подборкой «огненных» макияжей, которые бренд приурочил ко дню взрыва на Крымском мосту.

Инцидент произошёл 8 октября около 06:00 по местному времени — на автомобильной части моста был осуществлён подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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