Пушилин заявил, что в ДНР не планируется вводить ограничения на выезд граждан
- РИА Новости
«По комендантскому часу ничего пока не меняется. Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить. На данный момент таких ограничений (на выезд из республики. — RT) не предусмотрено», — цитирует его ТАСС.
С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками.