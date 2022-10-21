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Пушилин заявил, что в ДНР не планируется вводить ограничения на выезд граждан

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В Донецкой Народной Республике не планируется вводить ограничения на выезд граждан из-за введения военного положения или менять режим комендантского часа, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что в ДНР не планируется вводить ограничения на выезд граждан
  • РИА Новости

«По комендантскому часу ничего пока не меняется. Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить. На данный момент таких ограничений (на выезд из республики. — RT) не предусмотрено», — цитирует его ТАСС.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками.

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