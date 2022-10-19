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Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство на военными городками.
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
  • © duma.gov.ru

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.

«Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий», — говорится в сообщении.

Кроме того, Володин поручил парламентариям взять на контроль в регионах, которые они представляют, реализацию положений и нормативных актов, касающихся вопросов частичной мобилизации.

Ранее Володин заявил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.

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