Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство на военными городками.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.

«Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий», — говорится в сообщении.

Кроме того, Володин поручил парламентариям взять на контроль в регионах, которые они представляют, реализацию положений и нормативных актов, касающихся вопросов частичной мобилизации.

Ранее Володин заявил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.