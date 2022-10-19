Володин: в отношении более 9500 многодетных отцов были отменены решения по мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.

Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей.

«Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов», — написал Володин.

По его словам, все указанные мужчины были возвращены из воинских частей и отправлены обратно к своим семьям.

Ранее RT выяснил, на какие нарушения чаще всего жалуются в ходе частичной мобилизации. Чаще всего они касались несоблюдения возрастного ценза, отсутствия боевого опыта и наличия заболеваний, не позволяющих нести службу.