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Володин: в отношении более 9500 многодетных отцов были отменены решения по мобилизации

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.
Володин: в отношении более 9500 многодетных отцов были отменены решения по мобилизации
  • © duma.gov.ru

Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. 

«Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов», — написал Володин.

По его словам, все указанные мужчины были возвращены из воинских частей и отправлены обратно к своим семьям.

Ранее RT выяснил, на какие нарушения чаще всего жалуются в ходе частичной мобилизации. Чаще всего они касались несоблюдения возрастного ценза, отсутствия боевого опыта и наличия заболеваний, не позволяющих нести службу. 

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