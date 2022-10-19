Володин: в отношении более 9500 многодетных отцов были отменены решения по мобилизации
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Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей.
«Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов», — написал Володин.
По его словам, все указанные мужчины были возвращены из воинских частей и отправлены обратно к своим семьям.
Ранее RT выяснил, на какие нарушения чаще всего жалуются в ходе частичной мобилизации. Чаще всего они касались несоблюдения возрастного ценза, отсутствия боевого опыта и наличия заболеваний, не позволяющих нести службу.