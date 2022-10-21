РИА Новости: в Екатеринбурге задержали мужчину, облившего краской машины с символами Z и V
- AP
По его словам, силовики задержали 34-летнего жителя микрорайона Уралмаш.
По данным источника, оперативникам известно как минимум о трёх подобных случаях. В отношении мужчины составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов России и её граждан».
В сентябре «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе проводится проверка по факту осквернении мурала — графического изображения на стене здания главпочтамта в поддержку российских солдат.