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РИА Новости: в Екатеринбурге задержали мужчину, облившего краской машины с символами Z и V

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В Екатеринбурге задержали мужчину, который облил краской машины с символами Z и V. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: в Екатеринбурге задержали мужчину, облившего краской машины с символами Z и V
  • AP

По его словам, силовики задержали 34-летнего жителя микрорайона Уралмаш.

По данным источника, оперативникам известно как минимум о трёх подобных случаях. В отношении мужчины составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов России и её граждан».

В сентябре «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе проводится проверка по факту осквернении мурала — графического изображения на стене здания главпочтамта в поддержку российских солдат.

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