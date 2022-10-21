В Тульской области возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Алексина по факту публичного осквернения символа воинской славы.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По версии следствия, утром 19 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса Площадь Победы, обжигал в Вечном огне изоляцию электрокабеля.

Мужчину задержали, следствие предъявило ему обвинение, вину задержанный признал.

Расследование дела находится на контроле у руководителя Следственного управления СК России по региону.

Ранее, по сообщениям «Крыминформ», в Симферополе провели проверку по факту осквернения патриотического мурала.