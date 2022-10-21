В Тульской области возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
По версии следствия, утром 19 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса Площадь Победы, обжигал в Вечном огне изоляцию электрокабеля.
Мужчину задержали, следствие предъявило ему обвинение, вину задержанный признал.
Расследование дела находится на контроле у руководителя Следственного управления СК России по региону.
Ранее, по сообщениям «Крыминформ», в Симферополе провели проверку по факту осквернения патриотического мурала.