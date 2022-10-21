В Татарстане зафиксировали 161 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 161 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 41 житель.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 186 009 жителей. Вылечились 181,9 тыс. человек, в том числе 158 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области выявили 336 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru. Госпитализированы 43 человека.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.