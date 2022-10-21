В Краснодарском крае подтвердили 182 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 182 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 14 жителей, вылечились 225.

С начала пандемии в регионе заболели 338 748 человек. Выздоровели 326 308 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали около 1,9 млн жителей, в том числе 39 тыс. за минувшую неделю, передаёт kp.ru со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

Вакцинация проводится в поликлиниках, а также в передвижных прививочных пунктах.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.