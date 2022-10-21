Песков: сообщения про отправку в зону спецоперации без подготовки проверят
- AP
«Эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — заявил он.
Песков также отметил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.
Ранее сообщалось, что каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов и пяти гранат.
В ведомстве отметили, что «курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью».
Президент России Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.