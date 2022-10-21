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Песков: сообщения про отправку в зону спецоперации без подготовки проверят

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения об отправке в зону боевых действий без должной подготовки будут проверяться.
Песков: сообщения про отправку в зону спецоперации без подготовки проверят
  • AP

«Эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — заявил он.

Песков также отметил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.

Ранее сообщалось, что каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов и пяти гранат.

В ведомстве отметили, что «курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью».

Президент России Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.

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