Путин связал проблему алкоголизма в Магаданской области с неразвитой социнфраструктурой

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Сергеем Носовым в режиме видеоконференции связал проблему алкоголизма в Магаданской области с недостаточно развитой социальной инфраструктурой.

Путин обратил внимание главы региона на высокий уровень употребления алкогольных напитков в области.

По словам президента, это связано не с тем, что в Магаданской области живут пьяницы.

«Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры», — сказал глава государства.

Также Путин отметил «достаточно высокий» уровень безработицы в Магаданской области.

В августе президент призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма. Он обратил внимание, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» во Владимирской области превышает показатель по России в 2,6 раза.