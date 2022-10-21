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Путин отметил «достаточно высокий» уровень безработицы в Магаданской области

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Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, но в Магаданской области уровень безработицы достаточно высокий, отметил российский президент Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Носовым.
Путин отметил «достаточно высокий» уровень безработицы в Магаданской области
  • РИА Новости

Во время встречи с губернатором Путин обратил внимание на увеличение валового регионального продукта и рост промышленного производства.

«Уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране. Но в то же время, я смотрю, стройка немножко припала у вас. Не очень понятно, почему так, что это такое, откуда это. Или есть какие-то объективные вещи, может быть? Расскажете сейчас», — сказал Путин в разговоре с Носовым.

Ситуацию с безработицей в области он назвал «неожиданной».

«В целом по стране у нас на рынке труда всё стабильно, но почему-то у вас он выше, чем в среднем по России, — 59-е место на 1 августа 2022 года. Давайте обо всём по порядку», — сказал глава государства в начале встречи.

В начале сентября Путин сообщил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, безработица на исторических минимумах.

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