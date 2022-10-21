Российский премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство высокотехнологичных отраслей между вице-премьерами. Об этом говорится в Telegram-канале кабинета министров.

В правительстве отметили, что развитие высотехнологичных отраслей позволить создать новые производства, а также наладить выпуск продуктов и услуг, которые повысят качество жизни граждан.

Ранее Мишустин поручил Минцифры доработать перечень проектов в сфере создания и развития российского программного обеспечения до 1 ноября.

В сентябре Минцифры России поддержало решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.