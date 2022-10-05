Мишустин поручил завершить работу над перечнем проектов по созданию и развитию российского ПО
- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба правительства, «доработанный перечень проектов, связанных с созданием отечественных IT-решений и претендующих на грантовую поддержку, до конца октября должен быть рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию».
Результаты отбора учтут при подготовке дорожных карт развития высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение».
Ранее Мишустин заявил, что в 2022 году кассовое исполнение госпрограмм удалось увеличить.