Мишустин: кассовое исполнение по госпрограммам в сентябре достигло почти 70%
Он напомнил, что с текущего года все госпрограммы работают в соответствии с принципами и инструментами проектного финансирования.
«Такой подход помог существенно усовершенствовать работу с госпрограммами. В частности, на 26 сентября кассовое исполнение по ним достигло почти 70% — это значительно больше, чем на год ранее», — цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер отметил, что это позволило выйти на более высокие показатели по сравнению с изначально запланированными.
Ранее Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека».
Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.