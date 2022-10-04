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Мишустин: кассовое исполнение по госпрограммам в сентябре достигло почти 70%

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В 2022 году кассовое исполнение госпрограмм удалось увеличить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что с текущего года все госпрограммы работают в соответствии с принципами и инструментами проектного финансирования.

«Такой подход помог существенно усовершенствовать работу с госпрограммами. В частности, на 26 сентября кассовое исполнение по ним достигло почти 70% — это значительно больше, чем на год ранее», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что это позволило выйти на более высокие показатели по сравнению с изначально запланированными.

Ранее Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека».

Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.

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