Путин поручил внести изменения в закон касательно декриминализации для бизнеса

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Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.
Путин поручил внести изменения в закон касательно декриминализации для бизнеса
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Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также поручено пересмотреть в отношении преступлений экономической направленности основания для заключения под стражу субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций и рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба для целей квалификации преступлений экономической направленности.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года, ответственные — премьер Михаил Мишустин и председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.

По его словам, в настоящее время более 125 торгово-промышленных палат участвуют в реализации мероприятий госпрограмм развития малого и среднего бизнеса.

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