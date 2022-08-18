Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека».

«Сегодня хочу сказать ещё об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ставка останется прежней — не выше 3%.

Кроме того, Мишустин напомнил, что в России на данный момент действуют четыре программы льготного кредитования.

В апреле Мишустин информировал, что российское правительство сохранит льготы для семейной, дальневосточной и сельской ипотек на прежних условиях.