Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека»
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«Сегодня хочу сказать ещё об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, ставка останется прежней — не выше 3%.
Кроме того, Мишустин напомнил, что в России на данный момент действуют четыре программы льготного кредитования.
В апреле Мишустин информировал, что российское правительство сохранит льготы для семейной, дальневосточной и сельской ипотек на прежних условиях.