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Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека».
Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Сегодня хочу сказать ещё об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ставка останется прежней — не выше 3%.

Кроме того, Мишустин напомнил, что в России на данный момент действуют четыре программы льготного кредитования.

В апреле Мишустин информировал, что российское правительство сохранит льготы для семейной, дальневосточной и сельской ипотек на прежних условиях.

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