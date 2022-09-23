Минцифры поддержало отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей
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Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
«Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников», — уточнили в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».