Минцифры поддержало отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей

Минцифры России поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников», — уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».