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Минцифры поддержало отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей

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Минцифры России поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.
Минцифры поддержало отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников», — уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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