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Медведев прокомментировал вопрос Маска о ситуации в Донбассе

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на Артёмовском направлении в Донбассе.
Медведев прокомментировал вопрос Маска о ситуации в Донбассе
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina/Pool

«Увидимся в Москве на День Победы», — написал Медведев в Twitter.

Ранее Маск, комментируя пост Медведева касательно отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Бахмуте (Артёмовске).

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