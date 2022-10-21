Медведев прокомментировал вопрос Маска о ситуации в Донбассе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на Артёмовском направлении в Донбассе.

«Увидимся в Москве на День Победы», — написал Медведев в Twitter.

Ранее Маск, комментируя пост Медведева касательно отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Бахмуте (Артёмовске).