Мобилизованным жителям Забайкальского края выплатят по 150 тысяч рублей

Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Забайкальского края выплатят по 150 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей», — написал Осипов в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что практически ежедневно общается с мобилизованными и их семьями и обсуждает возможные меры их поддержки.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.